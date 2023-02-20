Патриотизм должен стать основой воспитательного процесса

Я жду, что в Послании Президента будет сказано о возвращении уважения к профессии Учителя. Хочется, чтобы в наше образование вернулись некоторые полезные элементы, которые были не так давно. Например, было бы неплохо вернуть направление студентов после окончания учебы.

В Дагестане есть профицит выпускников медицинских учебных учреждений. В то же время в России наблюдается дефицит по этой части. Поэтому было бы неплохо вернуть существовавшую практику.

Также ожидаю, что Президент в своем Послании затронет тему патриотического воспитания. В этом году наконец-то воспитательный контент внесен в образовательные программы. Необходимо продолжать двигаться в этом направлении.

Говоря о патриотическом воспитании нельзя обойти тему военной подготовки для учащихся всех уровней. Необходимо вернуть в школу уроки НВП, а для студентов высших и средних специальных учебных заведений обязательные военные сборы.

Многими специалистами в сфере образования предлагается вернуть в средние и высшие учебные заведения трудовые практики. Те, кто получал образование в советское время, помнят, что трудовые практики были обязательны для студентов. Это и элемент воспитания для молодых людей, и помощь нашей экономике.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/patriotizm-dolzhen-stat-osnovoj-vospitatelnogo-processa/