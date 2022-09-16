Патриотическое мероприятие в поддержку вооруженных сил России состоялось в Дагестане

В Махачкале на базе Колледжа гражданской обороны и чрезвычайной ситуации прошло патриотическое мероприятие «Zа российскую армию и Росгвардию», организованное региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках патриотического проекта Министерства по национальной политике по делам религий Республики Дагестан «Про добро среди неравнодушных людей».

В мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Республике Дагестан, ветеранских организаций, студенты средних общеобразовательных учреждений и школьники.

Открыл мероприятие руководитель республиканского отделения всероссийского движения «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов: «Родину, как и родителей, мы приобрели с момента нашего рождения, поэтому ее не выбирают. Наши деды и отцы крепко любили свою Родину и стояли на её защите. Сегодня это продолжают делать наши доблестные военные и сотрудники спецподразделений. Наша с вами задача – поддерживать их и обеспечивать надежный тыл».

От имени руководства Управления Росгвардии по Республике Дагестан организаторов и участников мероприятия поблагодарил помощник руководителя территориального органа по взаимодействию со СМИ полковник полиции Константин Шиян: «Отрадно видеть, что молодежь республики всецело поддерживает тех, кто мужественно исполняют свой воинский долг. Эта поддержка придает им дополнительные силы в достижении поставленной цели. В единстве наша сила, победа будет за нами».

Завершилось мероприятие концертом, в рамках которого прозвучали патриотические композиции в исполнении именитых артистов региона.