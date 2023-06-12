Патриотический велопробег в честь Дня России состоялся в Каспийске

С самого утра в Каспийске на территории «Анжи Арены» собрались желающие принять участие в оздоровительном велопробеге, приуроченному празднику — День России. Испытать свою выносливость решили не только взрослые, но и дети.

«Утро в Каспийске начинается спортивным ладом, и сегодня десятки каспийчан, взяв в руки флаг России, отправятся на своих железных конях покорять улицы Каспийска», — рассказывает начальник управления культуры города Каспийска Наби Залов.

Проводится велопробег в целях привлечения молодежи к данному виду спорта, который, несомненно, набирает популярностью, благодаря подобным мероприятиям.

«Велопробег имеет оздоровительный характер, а не соревновательный, так как мы празднуем сегодня День России», — рассказывает заместитель управления культуры города Каспийска Наби Залов.

До начала старта участники поближе познакомились друг с другом, обговорили маршрут, прикрепили флаг страны и уже подготовились к велопробегу. Перед началом пути ко всем присутствующим обратился заместитель начальника управления культуры города Наби Залов.

И, вот, долгожданный старт. Участники сели на велосипеды и направились покорять главные улицы города: от территории «Анжи Арены» до финишной локации у фонтана «Сердце Каспийска», где их угостили свежими фруктами и вкуснейшим чаем из самовара.

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