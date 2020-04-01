Патриот своего народа

Плодотворно и достойно проходят жизненный

путь патриоты своего народа. Молодому поколению необходимо брать с них пример в стремлении к новаторству и созиданию. Выходцы из Агульского района во все времена честно служили своей Родине независимо от рода деятельности и профессиональной сферы.

Потому как не профессия определяет человека, а человек формирует свою профессию в зависимости от своих личностных качеств. Видные педагоги, филологи, врачи всю свою жизнь отдают профессии для того, чтобы принести пользу Отечеству.

В родном Агуле, да и во всей республике знают Гасаева Джамалудина Гаджиевича. Это известный врач, который всегда помогал людям сохранять здоровье. За свой труд он награжден многочисленными наградами, но главная из них —

это людское отношение, основанное на уважении и особом почете.

Гасаев Джамалудин Гаджиевич родился в октябре 1939 года.

Его отца звали Гасай, но имя перешло в фамилию по ошибке в документации. Оставив дома жену и сына, отец навсегда уходит на фронт. Его маму звали Пери. Ей растить сына помогал дедушка Багадай. Он был очень образованным человеком, долгое время работал учителем. Наставлял и назидал своего внука в стремлении к знаниям и движении вперед.

Родственники Джамалудина Гаджиевича были очень образованными людьми, от них и приобрел особую тягу к знаниям и учебе. В 1957 году окончил школу в селе Тпиг, затем поступил в ДГМИ. Он был очень активным студентом, занимался волейболом: его команда в течение пяти лет

побеждала на региональных соревнованиях. Был комсомольцем. Участвовал в освоении целины.

В 1963 году Джамалудин Гаджиевич уже дипломированным специалистом возвращается в родной район, где проработал в течение двадцати одного года рядовым врачом, главным врачом Агульской ЦРБ.

Затем он работал и в городе Избербаше и в Дербентском районе. С 1991 года работал заместителем министра здравоохранения республики. За годы работы он одновременно с выполнением служебных обязанностей занимается научными исследованиями: написал тридцать девять работ и несколько монографий.

Особой поддержкой стала для Джамалудина Гаджиевича его семья. Его супруга Сураят работала медсестрой сначала в ФАПе сел Хутхул и Мисси, затем в городе Дербенте. Она родом из села Рутул Рутульского района. Ее отец Дадаев Алмаз Нуралиевич ветеран ВОВ. Прошел всю войну с 1941 по 1945 год, был трижды ранен. Дошел до Берлина. После войны пути родителей разошлись.

В 1950 году мама вместе с Сураят переехала в село

Тпиг, работала поваром в школе-интернат. Окончив школу в селе Тпиг, Сураят Алмазовна поступает в медучилище в городе Дербенте. Здесь она училась с 1956-1959 год, учебное заведение окончила с отличием.

В Агуле Сураят Алмазовна работает с 1959 по 1986 год. Затем, после переезда в городе Дербент, работала старшей медсестрой. Они вырастили пятерых детей: одиннадцать внуков и десять правнуков.

Джамалудин Гаджиевич отмечает, что главный аспект профессионального становления каждого человека — это ежедневная работа над собой. Он признается, что всю жизнь учился, посещал конференции и форумы — это помогало расти над собой, достигая новые вершины.

Стезя родителей определила дальнейший профессиональный путь детей Гасаевых, не все, но некоторые из них продолжили профессиональный путь своих родителей.

Семья Гасаевых — яркое отражение того, как знания, компетентность и профессионализм помогают каждому человеку в становлении и успешной деятельности. Это яркий пример того, что учеба и стремление к знаниям и самообразованию являются важнейшим социальным лифтом во все времена.

Алена Магомедова