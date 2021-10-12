Патимат Омарова рассказала об уникальных проектах жительниц Дагестана в туристической сфере

Накануне Третьего Евразийского женского форума в рамках Региональной недели состоялся дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяСила». В ходе марафона замминистра по делам молодёжи РД Патимат Омарова рассказала об уникальных проектах жительниц республики в сфере туризма. Она отметила, что дагестанки активно включаются в туризм и в развитие в республике новых туристических направлений. Кроме того, Патимат Омарова рассказала о развитии проектов доступного туризма, в частности о проекте «Доступный туризм» Саиды Гаджиевой. Замминистра отметила, что инклюзивный туризм является новым направлением в Дагестане, которое уже набирает обороты.

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