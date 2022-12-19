Парты Героев открылись в 700 школах Дагестана

Имена и портреты героев изображены на более 1 тыс. школьных партах. Парты Героев появились в 700 школах Дагестана за три года, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки республики.

«За время существования проекта было открыто 1 148 парт Героев. К проекту присоединились 700 школ. Большая часть парт — 1 120 — были открыты в этом году», — говорится в сообщении.

На партах изображены Герои Великой отечественной войны и Российской Федерации.

«Данная акция будет продолжатся в школах республики. Парта Героя появится в каждом классе», — сообщили в ведомстве.