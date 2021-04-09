Партия антиретровирусных препаратов поступила в Дагестан

На сегодняшний день в ГБУ «РЦИБ и СПИД» на диспансерском учете состоят около двух тысяч граждан с диагнозом ВИЧ. Более семидесяти процентов из них проходят постоянную антиретровирусную терапию. Для обеспечения пациентов необходимыми антиретровирусными препаратами из регионального бюджета выделено более пяти миллионов рублей. Первая партия препаратов, приобретённых по заявке РЦИБ и при поддержке Министерства здравоохранения РД, уже поступила в республику. Всего в перечень входят около двадцати препаратов.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники