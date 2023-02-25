Парламентарий с СВО посетил родную школу

25 февраля в Ургинской школе Хивского района прошла встреча учащихся с депутатом Народного Собрания Дагестана, добровольцем специальной военной операции, Расимом Гаджиагаевым.

Ребята с нетерпением ждали этой встречи. Ведь он один из первых среди депутатов, который отправился в зону боевых действий.

Расим Гаджиагаев для подрастающего поколения района — символ храбрости и мужества.

Дети с удовольствием слушали рассказ нашего депутата о задачах, стоящих перед участниками спецоперации. Также он призвал детей расти достойными защитниками Отечества.

Нет сомнений, что подобные встречи закаляют и поднимают патриотический дух учащихся и укрепляют уверенность в нашей победе.