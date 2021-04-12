Парламент нуждается в омоложении

Как отмечает в своем комментарии по вопросу обновления одномандатников ГД ФС редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич, сегодня общество нуждается в обновлении российского парламента. И эти перемены «должны идти в сторону замены засидевшихся в депутатских креслах пожилых новыми, перспективными и желательно молодыми лицами».

Большой потенциал по выдвижению одномандатников, естественно, у самой большой парламентской партии «Единая Россия». Она и будет лидировать, надеюсь, помолодевшей.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»