Общество

Парламент нуждается в омоложении

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Как отмечает в своем комментарии по вопросу обновления одномандатников ГД ФС редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич, сегодня общество нуждается в обновлении российского парламента. И эти перемены «должны идти в сторону замены засидевшихся в депутатских креслах пожилых новыми, перспективными и желательно молодыми лицами».

Большой потенциал по выдвижению одномандатников, естественно, у самой большой парламентской партии «Единая Россия». Она и будет лидировать, надеюсь, помолодевшей.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора республиканской газеты «Вести Агула»

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