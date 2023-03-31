Паратхэквондистка Сакинат Магомедова прокомментировала обновление состава Общественной палаты Дагестана

В Республике Дагестан начинается работа по формированию нового состава Общественной палаты. Двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка России по паратхэквондо Сакинат Магомедова считает, что в него необходимо включить общественных деятелей, которые будут заниматься решением проблемных для людей с ограниченными возможностями здоровья вопросов.

«В республике есть очень много проблем, которые у всех на слуху, но долго и тяжело решаются. Очень хотелось бы, чтобы в Общественной палате находились люди, которые могли бы решать такие актуальные вопросы, как получение сертификатов на жилье для людей с ОВЗ, их реабилитация, качественное обслуживание в поликлиниках, а также оказание помощи людям, которые первично получают инвалидность. Это важные для нас вопросы, которые нужно решать. Поэтому и нужны отдельные общественные деятели при ОП РД, которые смогут заниматься решением отдельных вопросов и доводить их до ума», — прокомментировала Магомедова.

Источник