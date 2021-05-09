Общество

Парад военнослужащих и военной техники состоялся в городе Каспийске

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В городе Каспийск состоялся Парад Победы. В мероприятии были задействованы более тысячи военнослужащих. А механизированная колонна состояла из нескольких десятков единиц военной техники, в её составе и бронетранспортёры, системы залпового огня «Тигр», бронеавтомобили «Тигр» и др. В мероприятии принял участие Сергей Меликов. По словам врио Главы Республики Дагестан, историческое значение Дня Победы не подвластно времени. Мероприятие состоялось при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в целях недопущения распространения COVID-19.

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