ПАО «Газпром». Визит больших ожиданий

Сегодня, 28 января, впервые в Республику Дагестан для реализации вопросов догазификации в регионе прибудет делегация в составе представителй высшего руководства ПАО «Газпром» под руководством заместителя Председателя Правления, члена Совета директоров госкорпорации Виталия Маркелова.

В ходе визита запланирована встреча с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым и проведение совещания по вопросам взаимодействия компаний группы «Газпром» и Правительства РД, а также выработка комплекса мер по выполнению перечня поручений Президента России Владимира Путина по итогам пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2021 года.

Визит такого ранга руководителя ПАО «Газпром» с делегацией — это последовательные действия после доклада в ходе рабочей встречи 19 августа 2021 года Главы Дагестана Сергея Меликова Владимиру Владимировичу Путину и Поручений Президента страны после прямого обращения к нему на пресс-конференции 23 декабря 2021 года дагестанского журналиста Магомеда Магомедова по вопросам в сфере ЖКХ и газификации в Дагестане.



В Дагестане много ожиданий от результатов визита этой высокопоставленной делегации ПАО «Газпром» в сфере газификации. Думаю, они оправдаются. Поручения Президента страны всегда под контролем федеральных структур и реализуются в срок.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»