Панельная дискуссия «Твори добро!» в рамках молодёжного форума общественных сил «Zа Дагестан» прошла в Минтруда Дагестана

22 сентября в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан была организована панельная дискуссия «Твори добро!». Мероприятие было организовано в рамках молодёжного форума общественных сил «Zа Дагестан».

Предваряя дискуссию к гостям мероприятия обратился заместитель министра Абдулкерим Абдуллаев. По его словам работа в социальной сфере — это очень нелёгкий труд, который под силу работникам с большим и добрым сердцем. В числе других спикеров мероприятия выступила начальник управления содействия трудоустройству населения и трудовой миграции Айна Атекова. Она рассказала о мерах государственной поддержки для начинающих предпринимателей и выпускников ВУЗов.

По словам Атековой, студенты на бесплатной основе через центры занятости населения могут пройти обучение правильному написанию резюме и успешному прохождению собеседования в рамках программы «Содействие занятости населения».

После выступления спикеров, мероприятие продолжилось в диалоговом формате, где на все вопросы были даны исчерпывающие ответы.