Пандемия затягивается

Забыли про ковид? А он про нас нет. Продолжают появляться всё новые и новые варианты уже известных штаммов (один из последних – так называемый «цербер», разновидность омикрона), в результате число подтверждённых случаев заражения в мире на неделе превысило 629 млн – об этом свидетельствуют данные американского Университета Хопкинса. Словом, пандемия не дает о себе забыть.

Вообще инфекции не терпят прохладного отношения: начинаешь забывать – непременно о себе напомнят. Поэтому надо развивать эпидемиологическую службу, одно из важнейших звеньев в системе здравоохранения. Это мнение заведующего кафедрой инфекционных болезней ДГМУ, профессора, доктора медицинских наук Джалалутдина Ахмедова.

В своё время ему не раз доводилось участвовать в ликвидации вспышек различных инфекций (брюшной тиф, холера, птичий грипп, гепатит А) в Дагестане и за пределами республики.

Вместе с тем такого, чтобы распространение заболевания приняло пандемийный характер, как в случае с COVID-19, не было. Люди умирали как мухи, врачи не знали, чем лечить эту заразу. Потому профессор в недавнем интервью нашей газете выразил мнение, что коронавирус был создан в лабораторных условиях и задуман изначально как биологическое оружие для целенаправленного уничтожения людей.

Инфекции, которые вызваны созданными в лаборатории вирусами или бактериями, не поддаются лечению, они неуправляемы. И при «чуме ХХI века» не нашлось препарата, который бы мог напрямую влиять на вирус. Как следствие, врачи по сей день в постоянных поисках и вынуждены использовать порой лекарства с недоказанной эффективностью.

– Новая коронавирусная инфекция является недостаточно изученным заболеванием как в части течения острого периода, так и восстановления, – сказал Джалалутдин Расулович, открывая на днях ежегодную научно-практическую конференцию, посвящённую в этом году 90-летию Дагмедуниверситета, где обсуждались актуальные вопросы инфекционных болезней.

Тяжёлые последствия перенесённого ковида (особенно когда речь идёт о поражении дыхательной системы) диктуют, по его мнению, необходимость объединения всего медицинского сообщества в поисках наиболее эффективных методов реабилитации.

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В целом мероприятие получилось содержательным, информативным. Не все, например, знают, что состояние роговицы глаза у переболевших COVID-19 может говорить о скрытых неврологических симптомах. И в первую очередь эти осложнения характерны для людей, у которых перенесённая инфекция связана с сопутствующими неврологическими заболеваниями, проблемами с опорно-двигательным аппаратом.

Так что следует быть начеку.

Учёные провели исследование. 40 выздоровевших от коронавируса человек и 30 участников контрольной группы, помимо стандартной диагностики, прошли процедуру конфокальной микроскопии роговицы (метод микроструктурного и клеточного обследования тканей передней части глаза) для количественной оценки плотности нервных волокон на её поверхности. В качестве критериев их оценки были использованы такие показатели, как плотность, ширина, извилистость, рефлективность, ориентация, ветвление. В итоге выяснилось, что у лиц с неврологическими симптомами, в отличие от здоровых участников, наблюдается уменьшение нервных волокон в роговице.

С помощью такой диагностики можно на ранних стадиях выявить развитие неврологического дефицита и связанные с ним энцефалиты, невропатии и прочие патологии. Последующие исследования позволят уточнить механизмы поражения нервной системы, оценить их истинные эпидемиологические показатели.

Согласитесь, это важно. Да, о том, что ковид поражает все органы и системы, хорошо известно. Но, оказывается, вирус проникает даже в нервную ткань роговицы, повреждая тем самым глазные сосуды.

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Статистика – штука упрямая и при этом крайне познавательная. Джалалутдин Ахмедов приводит следующие данные: инфекционные и паразитарные заболевания в мировом масштабе уносят наибольшее количество человеческих жизней. И лишь в некоторых странах, в том числе России, инфекции как причина смерти уступили пальму первенства сердечно-сосудистым и онкологическим болезням. В то же время инфекции остаются потенциальной угрозой, и за последнее десятилетие смертность от них в нашей стране существенно возросла, с сожалением констатирует профессор.

Виной тому, конечно же, коронавирусная пандемия. Впрочем, есть и другие опасные (забытые) болезни, представляющие серьёзную проблему для здравоохранения. Несколько лет назад, мы помним, отказ от прививок привёл к вспышке кори в республике. А недавно месячный ребёнок скончался от коклюша, заразившись от старших детей: они не были привиты.

Увы, не все мамы до конца понимают важность календарных прививок, ошибочно полагая, что тот же коклюш поддаётся лечению травами и ягодами. А это тяжёлая инфекционная болезнь передаётся воздушно-капельным путём посредством личного контакта, когда инфицированный ребёнок находится рядом, смеётся, чихает.

Джалалутдин Расулович, пользуясь представившейся возможностью, призывает земляков не пренебрегать мерами профилактики. Сколько эпидемий чумы прошло человечество – от неё умирали десятки миллионов людей. Появилась вакцина – и зараза исчезла. Если следовать логике антиваксеров, то человеческий организм должен сам, переболев, научиться противостоять инфекциям. Но при чуме не повезёт многим. Потому-то медицина и избрала другой путь. Несомненно, любое вмешательство, любая методика лечения сопровождается осложнениями, однако эти осложнения мизерные.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/pandemiya-zatya-givaetsya/