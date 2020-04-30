Памятка работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо:

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, Работодателю необходимо обеспечить соблюдение работниками карантинного режима и режима изоляции, обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира). Проинформировать своих работников об ответственности за несоблюдение карантинного режима. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации. Начиная с 20 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации страхователя (далее – Фонд) электронный реестр сведений**, необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии с нижеприведенными «Особенностями формирования».* Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд страхователь может использовать собственное доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html. На основании направленного Работодателем электронного реестра в соответствии с положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г.

№ 402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия. Проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности посредством Личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети «Интернет» по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.

*Особенности формирования и представления страхователем реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам, старше 65 лет

Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.). В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях , предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей:

Наименование графы Значение показателя Признак реестра Первичная информация (0) Вид пособия Временная нетрудоспособность (1) Признак периода оплаты Есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1) Тип листка Электронный (1) Листок Первичный (1) Наименование МО УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОГРН МО 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз) Номер листка 999010000000 Причина нетрудоспособности 03 Дата выдачи 20.04.2020 Период нетрудоспособности с 20.04.2020 по 30.04.2020 Должность врача ВРАЧ ФИО врача УП. ВРАЧ Приступить к работе 01.05.2020

Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра сведений (Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 №579) и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.

** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.