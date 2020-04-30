Памятка работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной инфекции на территории Российской Федерации, в связи с принятием постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) необходимо:
- В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории Российской Федерации, Работодателю необходимо обеспечить соблюдение работниками карантинного режима и режима изоляции, обязать сотрудников не покидать места пребывания (дом, квартира).
- Проинформировать своих работников об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
- Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 20 апреля 1955 года и ранее), что на период изоляции (с 20 апреля по 30 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения медицинской организации.
- Начиная с 20 апреля 2020 г., в целях оформления работникам, достигшим по состоянию на 20 апреля 2020 года возраста 65 лет электронных листков нетрудоспособности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации по месту регистрации страхователя (далее – Фонд) электронный реестр сведений**, необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии с нижеприведенными «Особенностями формирования».*
- Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд страхователь может использовать собственное доработанное программное обеспечение, операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу https://lk.fss.ru/eln.html.
- На основании направленного Работодателем электронного реестра в соответствии с положениями постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 № 517 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 г.
№ 402, уполномоченная медицинская организация сформирует ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.
- Проинформировать работника о возможности получения информации о сумме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности посредством Личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети «Интернет» по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.
*Особенности формирования и представления страхователем реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам, старше 65 лет
- Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет и старше, которые в период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы.
- В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и т.п.).
- В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
- Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей:
|Наименование графы
|Значение показателя
|Признак реестра
|Первичная информация (0)
|Вид пособия
|Временная нетрудоспособность (1)
|Признак периода оплаты
|Есть оплата периода, за который начисляется пособие за счет ФСС (1)
|Тип листка
|Электронный (1)
|Листок
|Первичный (1)
|Наименование МО
|УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
|ОГРН МО
|0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз)
|Номер листка
|999010000000
|Причина нетрудоспособности
|03
|Дата выдачи
|20.04.2020
|Период нетрудоспособности
|с 20.04.2020 по 30.04.2020
|Должность врача
|ВРАЧ
|ФИО врача
|УП. ВРАЧ
|Приступить к работе
|01.05.2020
- Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра сведений (Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 №579) и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294.
** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.