Память военнослужащего Росгвардии увековечили в городе Кизляр

В средней школе №7 им. М. Горького состоялось торжественное мероприятие по присвоению профильному военно-патриотическому классу Росгвардии имени кавалера ордена Мужества, военнослужащего махачкалинского соединения войск национальной гвардии рядового Руслана Филяева, погибшего при исполнении воинского долга.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности командира кизлярского отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии майор Алексей Болдырев, заместитель главы города Ирина Дробот, начальник городского управления образования Наталья Семенченко, педагоги и учащиеся школы.

«Руслан Филяев станет образцом мужества и отваги для учащихся этого класса. Очень важно, чтобы подрастающее поколение равнялось именно на таких героев», – сказала Ирина Дробот.

Майор Алексей Болдырев рассказал присутствующим, что Руслан Филяев был настоящим патриотом, достойным человеком и верным другом: «Мы гордимся нашим боевым товарищем, который погиб как герой и оставил добрую память о себе».

После торжественного открытия памятной таблички участники мероприятия возложили к ней цветы и почтили память героя минутой молчания.

Рядовой Руслан Филяев погиб в январе 1996 года при отражении нападения вооруженных бандформирований на город Кизляр. Находясь в составе группы блокирования, Руслан вывел своего командира и сослуживцев из-под огня боевиков, но сам скончался от полученных ранений.

Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно).