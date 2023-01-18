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Память погибших росгвардейцев увековечена в Дагестане

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В селе Мехельта Гумбетовского района двум улицам присвоены имена уроженцев села – кавалеров орденов Мужества, сотрудников СОБР «Ястреб – Каспий» Управления Росгвардии по РД майора полиции Шамиля Насрулаева и старшего лейтенанта полиции Шамиля Гаджимурадова.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника тероргана полковник Георгий Котов, командир СОБР «Ястреб – Каспий» полковник полиции Запир Алискантов с бойцами отряда, глава Гумбетовского района Галип Галипов, начальник ОП МВД РФ по Гумбетовскому району полковник полиции Магомед Магомедов, глава села Мехельта Магомед Абдунасиров, родственники и друзья погибших.

Открывая мероприятие, Галип Галипов отметил, что на примере Шамиля Насрулаева и Шамиля Гаджиева будет воспитываться молодежь Гумбетовского района.

«Они доказали, что являются настоящими патриотами своей страны и своей малой Родины. Мы гордимся нашими славными и мужественными земляками, которые шагнули в бессмертие. Уверен, что на их примере будет воспитываться еще не одно подрастающее поколение нашего района», – сказал Галип Галипов.

Полковник Георгий Котов выразил родным и близким погибших соболезнования и отметил, что Росгвардия не забывает своих воинов, и память о них будет жить вечно. «Спасибо вам за достойное воспитание сыновей, которые до конца остались верны присяге и мужественно выполнили свой долг. Они живы, пока жива память о них», – сказал офицер.

Командир отряда полковник Запир Алискантов рассказал собравшимся, какими надежными боевыми товарищами были погибшие: «Я с уверенностью могу сказать, что они прожили короткую, но яркую и достойную жизнь. Они были мужественными людьми и надежными друзьями. В наших сердцах они останутся навсегда».

Честь открыть мемориальные доски предоставили полковнику полиции Запиру Алискантову, отцу Шамиля Гаджимурадова – Ухуме Гаджимурадову и брату Шамиля Насрулаева – Гаджимураду Насрулаеву.

После открытия мемориальных досок память погибших почтили минутой молчания.

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