Память погибшего при исполнении воинского долга росгвардейца увековечена в селе Гуми

В селе Гуми Табасаранского района Республики Дагестан состоялось торжественное мероприятие по увековечению памяти военнослужащего полка оперативного назначения отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии ефрейтора Расула Рустамова, погибшего при исполнении воинского долга.

Памяти военнослужащего была торжественно открыта мемориальная доска на фасаде здания Гуминской средней общеобразовательной школы имени Шамиля Казиева, где учился военнослужащий. На церемонии присутствовали первый заместитель главы администрации Табасаранского района Рамис Османов, заместитель председателя собрания депутатов Табасаранского района на общественных началах Алимагомед Казиев, представитель военного комиссариата Табасаранского района прапорщик Рафик Касимов, глава Гуминского сельсовета Рамис Насуров, преподавательский состав и учащиеся школы, родные погибшего военнослужащего, его сослуживцы и односельчане.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено директору школы Рустаму Османову и отцу погибшего росгвардейца Рустаму Рустамову, который поблагодарил присутствующих за внимание и бережное отношение к памяти его сына.

«Погиб настоящий мужчина, настоящий воин, для которого слова «честь», «воинский долг», «служба Отчизне» были не пустым звуком, а естественным велением сердца. Его короткая, но яркая жизнь всегда будет примером для всех нас», — сказал Рамис Османов.

Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске и почтили память Расула минутой молчания.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации ефрейтор Расул Рустамов награжден орденом Мужества (посмертно).