Память о нём сохранится на века

Я, Исаева Хадижа Низамовна, ученица 5 класса Миссинской средней школы. Хочу рассказать про моего прадедушку.

Мой прадедушка Исаев Ашурбек Исаевич. Он родился в 1916 году в селе Мисси Агульского района РД. Он был призван в ряды Советской армии 10 мая 1942 года Хивским райвоенкоматом.

Мой прадедушка Ашурбек Исаев служил в 46 дивизии в Ростове-на-Дону, в Моздоке рядовым стрелком. Однажды, находясь в окружении, раненым он попал в плен. Однако из немецкого лагеря ему чудом удалось сбежать. Затем он попал в партизанский отряд 26 бригады.

В 1946 году вернулся на Родину – в родное село и работал в колхозе им. Жданова. Воспитал шестерых детей. 25 мая 1999 года он умер. Похоронен в родном селе. Память о нём сохранится на все века.