Память Героя России Исрафила Магомедова увековечат в Дагестане и Подмосковье

Память Героя России, командира батареи противотанковых управляемых ракет 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота, капитана Исрафила Магомедова увековечат сразу в трех городах России — в г. Дагестанские огни, где учился Герой, в Коломне, где он получил военное образование, и в г. Луховицы, где некоторое время жил с семьей.

Исрафил Магомедов , в октябре 2022 года, командуя батареей на самом сложном и ответственном участке фронта в районе населённого пункта Новокаменка Херсонской области, он умелыми и решительными действиями сумел при помощи своих солдат отбить множество атак превосходящих сил противника, уничтожить десятки единиц бронированной техники, включая танки и пулемётные расчёты.

15 октября 2022 года противник силами до механизированного батальона при поддержке пехотных подразделений предпринял попытку прорыва, нанеся удар в стык обороняющихся подразделений.

Капитан Магомедов руководил обороной позиций на наиболее ответственном танкоопасном направлении. Умелое и профессиональное использование огневых возможностей батареи позволило отразить 2 атаки противника, уничтожив и выведя из строя 7 единиц бронированной техники врага. Активно используя ПТРК «Корнет» и своевременно перемещаясь между огневыми позициями, офицер лично уничтожил 3 танка, БМП и бронированную машину ВСУ. В том бою Исрафил Магомедов геройски погиб, но возложенные на его батарею задачи выполнил.

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Исрафилу Магомедову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Золотую Звезду Героя семье Исрафила Магомедова 26 декабря в Махачкале вручили командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.