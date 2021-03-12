Паломничество дагестанцев в 2021 году обсудил Оперштаб против распространения коронавирусной инфекции

11 марта прошло очередное заседание Оперштаба против распространения COVID-19 под руководством Сергея Меликова, где было озвучено, что эпидемия показывает устойчивую динамику спада по всей стране, в частности в Дагестане. Однако актуальным остаётся вопрос вакцинации. Руководитель республики выразил уверенность, что именно вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с пандемией.

Следует отметить, что по официальной информации из общего числа вакцинировавшихся не выявлено ни одного случая осложнения. В то же время Дагестан один из последних по темпам вакцинации.

В рамках противоковидной кампании принято решение также обезопасить паломников, которым предстоит хадж. Данный вопрос был также обсужден с общественностью в прямом эфире.

Относительно паломников принято решение их вакцинации не позднее, чем за 42 дня до вылета. При этом сообщается, что в текущем году дагестанцам выделено 8 тысяч мест, что составляет 40% от числа паломников со всей России.

Кроме требования Роспотребнадзора вакцинировать паломников, аналогичное требование к ним выдвигает и принимающая сторона — Саудовская Аравия.