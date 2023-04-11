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Озеленители Махачкалы приступили к посадке декоративных и однолетних цветов

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Многоцветные петунии и бархатцы украсили сквер улицы имени Ирчи Казака в Махачкале. Столичные службы приступили к самому приятному процессу по украшению города – началась посадка однолетних цветов. Около двух тысяч многоцветных петуний и бархатцев украсили сквер Ирчи Казака. Данные виды широко применяют в цветочном оформлении. Для цветочного оформления используются различные сорта растений, имеющие разнообразную окраску, также посадка проводится в форме рисунков.

Работницы МБУ «Благоустройство», которые наводят красоту в городе, обращаются к горожанам с просьбой ценить их труд. Цветущие растения станут настоящим украшением нашего города.

Всего на территории Махачкалы будет высажено около одного миллиона цветов. К посадкам, помимо столичного МБУ «Благоустройство», подключается Дирекция парков и скверов.

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