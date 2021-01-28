Отзывы тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19

Ранее Президентом страны В.Путиным было поручено начать вакцинацию населения от коронавируса, уделив особое внимание защите тех категорий, которые по роду занятий находятся в постоянном контакте с социумом: учителям, врачам, полицейским и т.д.

На настоящий момент в Дагестане проходит активная вакцинация тех жителей, что изъявляют желание обезопасить себя от вируса. Многих, кто сомневается или собирается делать прививку от COVID-19 волнует переносимость.

Студент Далгат Магомедов рассказывает, что записался на прививку через портал Госуслуги.РФ, проверился на противопоказания и получил вакцину. Ожидал, что поднимется температура, потому как это предсказуемая реакция организма, однако в его случае обошлось без нее.

А учительница одной из школ Махачкалы Патимат Магомедова прошла вакцинацию от коронавируса в поликлинике по месту жительства. Несмотря на здоровый образ жизни, она считает, что вирус непредсказуем и опасен, ввиду чего приняла решение привиться. И Патимат, и Далгат основной причиной своего выбора называют переживание за родных в возрасте 65+.