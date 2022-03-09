Ответы на часто возникающие вопросы по банковским вкладам

У меня на валютном вкладе сумма больше 10 тыс долларов. Я решил его закрыть и заказал в банке валюту. Что я получу в итоге?

Вы получите 10 тыс долларов (если счет был открыт в другой валюте – все равно банк отдаст вам доллары США), остальное вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт или получить в рублях по курсу на день выдачи.

Я хочу получить деньги со своего валютного вклада в рублях. Сделал заявку в банк несколько дней назад. За это время курс валюты вырос. Какую сумму я получу?

Вы получите сумму в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Я еду за границу, мне нужна валюта для оплаты поездки. Как я могу ее купить?

Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту. Но вы можете расплачиваться картой «Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта «Мир». Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Я хочу открыть новый валютный вклад. Я смогу это сделать?

Да, открыть новый валютный вклад или счет можно. Но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить наличную валюту с валютного счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя.

У меня валюта в банковской ячейке. Я могу забрать всю сумму или только 10 тыс?

Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется.

Банк не выдал мне валюту, хотя я запросил ровно 10 тыс долларов со своего вклада, сославшись на то, что ему нужно несколько дней, чтобы доставить валюту. Банк имеет право так поступить? Банк точно отдаст мне мои деньги?

Да, банк точно отдаст вам наличными 10 тыс долларов США. Объем наличной валюты в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов и счетов. Банку действительно может быть нужно время, чтобы доставить валюту в конкретное отделение. Остальные ваши средства на счетах сохранены и всегда доступны в рублях.

Может ли быть введен какой-то особый порядок для выдачи вкладов в рублях?

Нет, не может. Поступление долларов в страну ограничено санкциями, и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны в любой момент.

Мне отдали 10 тыс долларов, остальное я оставил на счету. Может ли банк потом зафиксировать курс и отдать мне не по рыночному курсу, а по внутреннему курсу банка?

Нет, так не случится. Банк в любой момент выдаст вам ваши средства в рублях по курсу на день выплаты.

Когда истечет срок действия временного порядка операций с наличной валютой, я смогу забрать валюту со своего вклада полностью или снова только 10 тыс долларов?

Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России.