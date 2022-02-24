Ответственный секретарь районной газеты Муртазали Бамматов: «Терпеть этот геноцид и произвол в отношении проживающих там миллионов людей, больше нельзя было»

«Мы за правду!». Обращение Путина к россиянам прокомментировал ответственный секретарь газеты «Халкъны сеси» Буйнакского района Муртазали Бамматов.

«Мы все смотрели обращение Президента к россиянам. Выступление было посвящено трагическим событиям в Донбассе и ключевым вопросам обеспечения безопасности нашей страны. Многие задаются вопросом, а почему же нельзя было обойтись без вмешательства нашей страны. Мы за правду, и она показывает, насколько долго и терпеливо ждала Россия, пока Украина, начнет выполнять Минские соглашения. Этого не случилось! Более того, Украинская армия не без помощи иностранных наёмников готовилась к уничтожению жителей наших собратьев- ДНР и ЛНР. Терпеть этот геноцид и произвол в отношении проживающих там миллионов людей, больше нельзя было. Они надеяться на нас, на Россию», — отметил журналист.

Источник: http://temirhanshura.ru/news/media/2022/2/24/myi-za-pravdu-obraschenie-putina-k-rossiyanam-prokommentiroval-otvetstvennyij-sekretar-gazetyi/