Ответственное отношение к здоровью полости рта

Открытая белозубая улыбка — символ привлекательности. Человек со здоровыми зубами располагает к общению, реже заболевает и быстрее выздоравливает.

К сожалению, практически каждый имеет привычки, вредящие здоровью зубов: ​курить, употреблять вейпы, снюсы, кальян (нарушается питание десен, иссушается слизистая, образуется зубной налет); грызть семечки, орехи; продолжительно использовать жевательную резинку; носить пирсинг во рту и на губах (являются причиной переохлаждения или перегрева эмали); использовать зубы как инструмент (перекусывать, открывать); заниматься контактными видами спорта без защитных кап для зубов; сочетать горячую пищу с холодной; злоупотреблять алкоголем; перекусывать леденцами, конфетами, сладкой газировкой и фастфудом

Правила здоровья полости рта: ежедневно два раза в день чистить зубы от 3 до 5 минут; использовать ополаскиватели и зубную нить; после каждого приёма пищи полоскать рот​; посещать стоматолога 2 раза в год, своевременно выявлять и лечить заболевания зубов и дёсен.