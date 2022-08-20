Ответ «Дагэнерго» на видео-обращение жителей п. Кривая балка

В связи с распространением в дагестанском сегменте социальных сетей видео-обращения жителей п. Кривая балка (пригород Махачкалы) по поводу низкого напряжения электроэнергии, филиал «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» сообщает следующее:

В связи с аномально высокими температурами воздуха нагрузки на оборудование достигают пиковых значений, энергообъекты работают в режиме перегруза.

При необходимости, чтобы избежать массовых аварийных отключений и сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования, в рамках отраслевых регламентов могут вводиться временные ограничения энергоснабжения.

Сообщаем также, что в настоящее время для улучшения качества энергоснабжения поселка Кривая Балка планируется проведение ряда плановых мероприятий, направленных на модернизацию сетевого оборудования компании. Так, в частности, компания уже провела замену трансформатора на более мощный (с 2,5 МВА на 6,3 МВА) на подстанции 35 кВ «Полигон Солнца», что позволило поднять напряжение на 5-10 %.

Кроме того, планируется замена трансформатора на более мощный (с 16 на 40 МВА) на подстанции 110 кВ «Шамхал», а также частичная замена провода (АС 50 на АС 95) на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Шамхал — Сулак» с отпайками (ВЛ-35-23).

В настоящее время Министерством энергетики РФ решается вопрос о финансировании указанных мероприятий. Энергокомпания ведёт их проектирование.