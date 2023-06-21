Отвечаем на наиболее популярные вопросы о службе по контракту и правах военных

С начала года контракт на службу в ВС Российской Федерации заключили более 117 тысяч человек. Примкнуть к ним и профессионально защищать свою Родину может каждый совершеннолетний.

Можно ли военнослужащему, находящемуся в зоне спецоперации, заключить брак?

Военнослужащий может оформить заявление о заключении брака в воинской части, удостоверить его у командира и направить в орган ЗАГС. Также для регистрации брака военнослужащему могут предоставить краткосрочный отпуск.

Положены ли компенсации и льготы для супруги (супруга) военнослужащего, если брак с ним (с ней) не зарегистрирован официально (гражданский брак)?

Льготы и компенсации предусмотрены только для супруги или супруга, состоящих в зарегистрированном браке с военнослужащим.

Положены ли льготы ребёнку военнослужащего, если брак родителей официально не зарегистрирован?

Да, положены. Для детей военнослужащих, в том числе не зарегистрировавших свой брак, предусмотрены все льготы в полном объёме.