Отцу сотрудника Минимущества — участника СВО вручили благодарственное письмо

Награду от ведомства вручил Заур Эминов, поблагодарив родителей за воспитание сына, который сейчас, в числе добровольцев, проходит воинскую службу на зоне СВО.

Хаджалав Пахрудинов — наш коллега, мужественный дагестанец, который не дожидаясь повестки сам направился в военкомат, чтобы выполнить свой воинский и гражданский долг перед Родиной.

«Ваш сын не только обеспечивает защиту национальных интересов России, но и является живым примером верности Родине для подрастающего поколения дагестанцев, образцом для всех тех, кто мечтает посвятить свою жизнь военной службе», — сказал Эминов, обращаясь к отцу Хаджалава — Пахрудину Зулпукановичу.