Отступать некуда

Тайная миссия Абрамовича и причины «упоротости» Зеленского

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что в ходе стамбульской встречи получил от украинской делегации гарантии того, что в отношении боевиков, пытавших российских военнопленных, будут приняты самые жесткие меры.

Спустя сутки уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила в Брюсселе во время общения с прессой по итогам переговоров в Европейском Парламенте и других Евроинститутах, что ни одно обвинение в адрес Украины в негуманном обращении с российскими военными, попавшими в плен, не получило подтверждения. Поэтому эти сообщения «являются попыткой манипуляции общественным мнением со стороны страны-агрессора».

«Согласно Женевской конвенции, Украина соблюдает все правила содержания военнопленных и обращения с ними. Что касается сообщений, что кто-то кого-то мучил — у меня ни один факт не подтвердился. По таким сообщениям в СМИ мы обращались (за свидетельствами), что кто-то кого-то притеснял. Были соответствующие проверки и опросы самих военнопленных, но факты не подтвердились. Это кино, которое снимают сами россияне и затем распространяют эти фейки», – сказала Людмила Денисова. Отметим, что личности нацистов, пытавших и расстреливавших наших солдат установлены, они не скрываются, и даже записывают обращения в ТГ-каналах.

Можно напомнить цену украинских обещаний и гарантий в краткой исторической ретроспективе: «Три миллиарда долларов у вас занимал Янукович, с него и спрашивайте». Или: «Минские соглашения подписывал Порошенко, вот пусть он их и выполняет».

Все в России и в Донбассе это очень хорошо помнят. И именно поэтому заявление главы российской делегации о продвижении на пути к подписанию мирного договора вызвало столь негативную реакцию в российском обществе. Люди предположили, что очень скоро им придется услышать из Киева: «Мирный договор подписывал Зеленский, с него и спрашивайте».

Впрочем, было бы в корне неправильным считать, что в Кремле сидят простачки, которых аферистам и «решалам» из Зе-команды ничего не стоит обвести вокруг пальца. Напомним, что задолго до начала специальной военной операции в Москве заявляли, что какие-либо переговоры с Зеленским лишены смысла, поскольку он начисто лишен субъектности. Сегодня у клоуна, постоянно находящегося «под веществами» и непонятно, где обитающего, субъектности, понятное дело, не прибавилось. И потому, чрезвычайно волнующий европейских лидеров вопрос – когда состоится встреча Владимира Путина с Зеленским, – можно смело отнести к разряду риторических.

На происходящих встречах российской и украинской делегаций наши контрагенты постоянно выдвигают ультиматум: выведите войска, и только потом будем пытаться о чем-то договориться. А после каждого раунда Зеленский, комментируя прошедшую встречу, еще более «ужесточает позицию Киева» в духе: «Войска выводите, но договариваться мы с вами будем только о репарациях».

Потери и разрушения, которые несет Украине каждый новый день военного противостояния, вовсе не являются ущербом для Зеленского и его подельников. Напротив, за каждый день продолжающихся боевых действий, за каждую сыгранную «репризу» на их счета «капают гроши» от их зарубежных хозяев. Примечательно, что именно эта убийственная для Украины «упоротость» (имеющая в реальности под собой финансовую основу) Зеленского вызывает симпатии и даже восхищение нацистов, готовых ему за это «прощать» даже еврейское происхождение.

Так для чего продолжать этот разговор с теми, кто вовсе не заинтересован в прекращении боевых действий (ибо кто станет резать курочку, несущую золотые яйца?), да и не имеет полномочий и возможностей для их прекращения?

Поясним. Для России прекращение боевых действий без достижения всех поставленных задач, из которых озвучены далеко не все, непросто нежелательно, но и немыслимо, поскольку их реализация является необходимым условием выживания нашей страны как свободного и независимого государства. Кремль до последнего момента стремился избежать военного сценария и начал специальную военную операцию только тогда, когда нашу страну фактически загнали в угол и оставался только один путь, чтобы избежать куда больших, можно сказать, фатальных неприятностей.

И этот путь должен быть пройден полностью, иначе ситуация станет еще хуже. То есть никаких компромиссов с нашей стороны быть не может. Ну, или компромиссы такого порядка: заменить для некоторых нацистов смертную казнь пожизненным заключением. И это, пожалуй, единственная уступка, на которую мы смогли бы пойти в некоторых случаях.

И в этом плане подчеркнуто неадекватная позиция киевского режима на переговорах позволяет нам не только сохранить репутацию «мягких лап» (как прозвали российских военных в Сирии джихадисты), но и обосновать и даже легитимизировать те задачи СВО, которые еще не озвучивались: «Мы вынуждены были так поступить, поскольку противная сторона показала полную недоговороспособность, неадекватность и абсолютное неприятие реальности». И самое главное, что в этом не будет ни капли фальши – все так и есть. Ведь если бы киевский режим был иным, вполне вероятно, что можно было бы обойтись без применения силы.

Некоторое недоумение у аудитории вызывает факт признания Дмитрием Песковым Зеленского «законным президентом» уже после начала СВО, но тут все очень просто: было бы хорошо, если бы капитуляцию подписал «законный президент». Вероятность этого, конечно, ничтожно мала, но все же за ним можно сохранить эту опцию. Вдруг, да получится.

Что же касается выступления Мединского, который почему-то стал так подробно озвучивать бредовые требования киевского режима, что многие решили, что речь идет об уже достигнутых соглашениях, то, скорее всего, здесь имел место «эксцесс исполнителя». Тем более, что и в свою министерскую бытность он не раз попадал в двусмысленные ситуации. Какой-то особый мессидж в этом нелепом выступлении усмотреть едва ли можно, слишком травматичным оно было для российского общества. Кроме того, Мединский, чтобы уйти от двусмысленности своего спича, позже выступил с пояснениями.

Пожалуй, главной интригой стало присутствие на переговорах в Стамбуле «полубеглого» олигарха Романа Абрамовича с совершенно неясным функционалом. Высказываются предположения, что задача Абрамовича – выстроить контакты с некоторыми олигархическими группами на Украине (в частности, днепропетровской) на предмет мирного перехода некоторых городов под контроль ВС РФ. Для решения этой задачи могут быть задействованы контакты по линии ХАБАДа, где Абрамович имеет определенное влияние.

По некоторым данным Ринат Ахметов ранее получал предложение посодействовать передаче Мариуполя под контроль союзных сил. Предполагалась, как вариант, эвакуация украинского гарнизона. Но олигарх не захотел или не сумел помочь в этом вопросе, и теперь его бизнес-империя рушится прямо на глазах. Вполне вероятно, что другие украинские олигархи постараются избежать таких печальных для себя последствий. Во всяком случае, почему бы не попробовать? А присутствие Абрамовича на стамбульском саммите как бы подтверждает серьезность его полномочий.

Такая версия объясняет нахождение олигарха на переговорах. И если таким образом избежать жертв и разрушений, его миссию можно только приветствовать.

В любом случае, ситуация такова, что отказываться от доведения операции до конца нельзя, и отступать некуда. Да, и нет необходимости. И в Кремле это понимают гораздо лучше многих экспертов, поскольку обладают всей полнотой информации.

Борис Джерелиевский