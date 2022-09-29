Отсрочка от мобилизации представляется некоторым категориям граждан

Освобождаются от мобилизации временно или полностью определённые категории граждан. Среди них:

1. Опекуны детей без родителей, взрослых с инвалидностью;

2. Отцы многодетных семей (4 и более детей до 16 лет);

3. Те, чья супруга беременна на сроке не менее 22 недель и наличии троих детей;

4. Забронированные граждане;

5. Больные;

6. Ухаживающие за родственниками с инвалидностью.