Освобождаются от мобилизации временно или полностью определённые категории граждан. Среди них:
1. Опекуны детей без родителей, взрослых с инвалидностью;
2. Отцы многодетных семей (4 и более детей до 16 лет);
3. Те, чья супруга беременна на сроке не менее 22 недель и наличии троих детей;
4. Забронированные граждане;
5. Больные;
6. Ухаживающие за родственниками с инвалидностью.
Отсрочка от мобилизации представляется некоторым категориям граждан
Освобождаются от мобилизации временно или полностью определённые категории граждан. Среди них: