Оценка Спутник-V на международном уровне здравоохранения уже имеется

Спутник-V — вакцина от коронавируса, зарегистрированная в 70 странах мира. Это значит, что его применяет 50% населения земли.

Всемирно известное медицинское издание Франции Lancet дало оценку эффективности вакцины: в соответствии с их исследованиями Спутник-V эффективен в 91,6% и 100% от течения в тяжёлой форме.

Микрогосударство Сан-Марино стопроцентно вакцинировалось российской вакциной ещё в мае, и на сегодня там нет заболевших. Они победили коронавирус.

Масштаб применения вакцины Спутник-V может говорить о её эффективности экспериментальным способом. Все результаты навиду.