Отрицая и бросая вызов здравоохранению

Подчеркивая опасность сложившейся ситуации, Сергей Меликов потребовал довести до всех жителей республики информацию о количестве летальных исходов, озвученную министром здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой на заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории региона. «Смертность резко возросла. Эта цифра вызывает большую настороженность. Еще в апреле этого года такое количество умерших от COVID-19 и внебольничных пневмоний было зарегистрировано за весь месяц, а здесь ситуация за 6 дней», — заявил Меликов.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поддержал предложенные Роспотребнадзором дополнительные ограничительные меры:

– обеспечить контроль за соблюдением гражданами масочного режима при нахождении в общественных местах;

– прекратить проведение массовых мероприятий на территории республики;

– запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытых верандах предприятий общественного питания. Обеспечить режим работы предприятий общественного питания с соблюдением противоэпидемических мер и ограничением присутствующих лиц из расчета не более 1 человека на 4 кв.м. и расстановкой столов не менее 1,5 – 2 м.;

– запретить курение кальянов в предприятиях общественного питания, в т.ч. доставку кальянов на дом;

– приостановить работу развлекательных центров и иных досуговых заведений, в т.ч. детских;

– приостановить посещение гражданами религиозных организаций, за исключением священнослужителей;

– обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний, конференций и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования, видеоконференцсвязи;

– продлить до 31 июля 2021 г. соблюдение режима самоизоляции гражданам в возрасте 65 лет и старше по месту проживания (пребывания), в т.ч. в жилых и садовых домах, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации.

Отрицание всего и вся, что рекомендует власть, Минздрав, Роспотребнадзор в период распространения инфекции COVID-19, стало как бы обыденной привычкой определенной части наших граждан, безо всякой аргументации. «А вот я не привьюсь, мне это не нужно, пусть хакимы прививаются, неспроста нас уговаривают, еще не известно, к каким последствиям это вакцина приведет и т.д.», — примерно такое витает в их среде, а я вот, мол, бросаю вызов власти, всемирному заговору и аргументация специалистов для них — пустое сотрясение воздуха. По моим наблюдениям, это вполне разумные, здоровые грамотные люди, в основном до 45 лет. И такие настроения расползаются, бросая вызов общественному здравоохранению.

Усиление ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Дагестане вполне оправданны и своевременны. В сложившейся ситуации жесткие упреждающие меры — лучшая защита от COVID-19.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»