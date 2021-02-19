Отрадно, когда ученики не забывают своих учителей

Уважение к каждому педагогу, который дал тебе даже частицу знания, — это благое дело. Отношение к муалиму всегда было крайне уважительным, особенно, когда речь идет о заслуженных педагогах, настоящих профессионалах своего дела.

Манафов Абдулбари Джалилович более полувека преподавал в школах района азы филологии, литературы, а также активно вел кружок по шахматам. С 2020 года Абдулбари Джалилович оставил преподавательскую деятельность, однако его ученики не забывают его, по возможности навещая и проведывая. Так, в гости к учителю пришли учащиеся четвертого класса МКОУ «Хутхульская СОШ».​

Они знают Абдулбари Джалиловича как сильного шахматиста, который научил их основам этой игры. Ребята подготовились основательно. С собой они принесли шахматные наборы, в надежде обыграть своего учителя и продемонстрировать все навыки, которым они научились за прошедший год.

Инициатором данного мероприятия выступила классный руководитель ребят Шабанова Ирина Камиловна. По словам педагога, мероприятие, реализованное в рамках всероссийской акции «Спасибо, учитель», позволяет выразить слова благодарности своим учителям, подчеркнуть их роль в жизни своих учеников.

В жизни каждого из нас были те учителя, чьи наставления мы проносим сквозь года. Их слова и нравоучения стали важным элементом при взрослении детей и их личностной социализации.​ ​

Здесь влияние каждого учителя бесценно, однако важно понимать, что для того, чтобы носить гордое слово «учитель» нужно работать сердцем, ответственно и серьезно относиться к своей работе, только в этом случае, спустя время, в его адрес звучит сердечное «спасибо» за труд и назидание.​

Алена Магомедова