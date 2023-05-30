Отпразднуем День защиты детей вместе

1 июня, в День защиты детей, в городе Каспийске на площади имени Ленина пройдут праздничные мероприятия:
9:00 — конкурс «Рисунок на асфальте»
10:00 — концертную программу откроют воспитанники Детской школы искусств им. С. Агагабова и Дома детского творчества
10:00 — старт работы тематических площадок:
-Форт-Боярд
-спортивная площадка
-шахматы
10:00 — Выставка рисунков учащихся детской художественной школы; мастер-класс от педагогов учреждения
Завершится дневная развлекательная программа флешмобом «Моя Россия»
19:30 — с вечерней концертной программой выступят воспитанники Детской школы эстрадной песни «Моряна»
22:00 — праздничный салют!
Приглашаем всех каспийчан и гостей города разделить этот праздничный день вместе с нами!