Отпразднуем День защиты детей вместе

1 июня, в День защиты детей, в городе Каспийске на площади имени Ленина пройдут праздничные мероприятия:

9:00 — конкурс «Рисунок на асфальте»

10:00 — концертную программу откроют воспитанники Детской школы искусств им. С. Агагабова и Дома детского творчества

10:00 — старт работы тематических площадок:

-Форт-Боярд

-спортивная площадка

-шахматы

10:00 — Выставка рисунков учащихся детской художественной школы; мастер-класс от педагогов учреждения

Завершится дневная развлекательная программа флешмобом «Моя Россия»

19:30 — с вечерней концертной программой выступят воспитанники Детской школы эстрадной песни «Моряна»

22:00 — праздничный салют!

Приглашаем всех каспийчан и гостей города разделить этот праздничный день вместе с нами!

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