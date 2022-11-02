Отопительный период уже начат в нескольких городах Дагестана

Об этом сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В частности, тепло подано на объекты в Махачкале, Кизляре, Буйнакске, Избербаше, Каспийске и Южно-Сухокумске.

«Вы знаете, как у нас всегда начинается отопительный сезон и очень часто проходит с проблемами, к сожалению. Поэтому от слаженности и оперативности действий всех коммунальных служб, инфраструктурных компаний зависит качество жизни населения нашей республики, и в сегодняшних реалиях нельзя допускать роста социальной напряженности в связи с длительными перебоями в электроснабжении», — сказал Абдулмуслимов.