Отопительный период уже начат в нескольких городах Дагестана

В Дагестане подвели предварительные итоги подготовки к отопительному сезону. Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов подвёл итоги подготовки к осенне-зимнему периоду.

На подготовку объектов ЖКХ к зиме направлено 1,3 млрд рублей.

По словам Председателя Правительства РД, общий объем финансирования мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2022-2023 годов за счет средств местных бюджетов и собственных средств предприятий составляет 1,35 млрд рублей.

Все еще проблемными остаются и вопросы задолженности предприятий ЖКХ. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги за второй квартал 2022 года в среднем по республике составил 66,5%», — рассказал он.

На сегодняшний день к отопительному сезону готовы 97% многоквартирных домов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил продолжить работу по контролю за состоянием объектов ЖКХ к зиме.