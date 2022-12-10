Отношение к людям с ОВЗ — важнейший показатель зрелости власти и общеста: С. Меликов

Спорт для инвалидов, инклюзивное образование, создание доступной среды обсудил Совет по делам инвалидов с участием Сергея Меликова. Заседание призвано было определить стратегию решения основных проблем, с которыми сталкиваются граждане с ОВЗ. В частности вопросы касались спорта, образования, дошкольного образования.

Главой республики поручено решить в приоритете задачу по интеграции данной категории граждан в общество. Также он подчеркнул необходимость внимательного отношения к военнослужащим, получившим ранения и травмы. Для них поручено создать условия для полной ресоциализации.