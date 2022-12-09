«Отмороженный экипаж»: 25-летний герой выжил в искореженном танке и вернулся на передовую

Военнослужащие, которые получили звание Героя России, продолжают участвовать в спецоперации. Среди них — командир танковой роты Руслан Курбанов. Во время освобождения населенного пункта от националистов его боевую машину атаковали из ракетного комплекса. Старшего лейтенанта и сослуживцев ранило. Однако экипаж продолжил бой и захватил ключевые позиции.

Старший лейтенант. 26 ему исполнится только через два дня. Но уже Герой России. Внимание на талантливого выпускника Казанского танкового училища обратили еще во время боев под Киевом. Там отличник учебы безо всякого боевого опыта показал характер, угодив в засаду, подорвавшись на мине, протаранив баррикады и подбив три танка, два БМП и минометную батарею.

Руслан Курбанов, Герой России, командир танковой роты: «Когда находились в окружении с одним из отрядов спецназа ГРУ, вот эти сутки для меня оказались самыми тяжелыми». Через сутки из окружения они вышли, точнее выехали. В рембате до сих пор рассказывают историю, как к ним свои ходом доехал танк, на котором живого места не было.

Руслан Курбанов: «Они сразу спросили, какой отмороженный экипаж катался на этом танке? Настолько в тяжелых боях участвовал на этом танке — все было прострелено, все было прожжено. За один день только было попадание тремя управляемыми противотанковыми ракетами. Еще взорвался на мине. Но своим ходом доехали до ремонтного батальона».

Он пережил многое — попадание противотанковой ракеты, контузию экипажа и ранение снайперской пулей. Вернулся досрочно, через два месяца. И пересел на новый — уже третий по счету — танк, который старше своего командира на полтора десятилетия.

Экипаж машины боевой — полный интернационал — дагестанец, бурят и русский. Вместе отлично уживаются.

Позывной «Бурят», механик-водитель: «Командир веселый, всегда порадует. Шутки смешные у него».

Сейчас Курбанов командует ротой, получил медаль «За отвагу», а недавно еще и высокое звание Героя России, но внутри он все тот же скромный парень из дагестанского села, которому снова в бой.

Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2737371/