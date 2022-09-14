Открывается финальный этап «Президентских состязаний» школьников

Открывается финальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников. «Президентские состязания» проходят с 7 по 27 сентября в ВДЦ «Орлёнок». Участие в них принимают 1482 школьника в составе классов-команд из 82 субъектов России, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Республику Дагестан на состязаниях представляют команды школы № 9 города Буйнакска и Меусишинской СОШ имени Ш.Р. Абдурахманова Дахадаевского района. Все участники являются победителями регионального этапа.

Ребятам предстоит побороться за звание лучших в обязательных видах программы — спортивном многоборье, творческом и теоретическом конкурсах, эстафетном беге; и в дополнительных — бадминтоне, баскетболе, волейболе, самбо, плавании, футболе и шахматах.