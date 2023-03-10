Общество

Открытый урок прошел в рамках проекта «Цифровой ликбез»

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Как не стать жертвой мошенников? Какую информацию лучше не размещать в профиле в социальной сети? Ответы на эти вопросы узнали ученики  РЦО в Каспийске. Открытый урок прошел в рамках проекта «Цифровой ликбез». Организовал его Амир Шапиев начальник отдела координации подготовки кадров для цифровой экономики Минцифры РД.

Учителя объяснили детям, что посты в соцсетях  могут стать ценной информацией для мошенников, поэтому нужно следить за тем,  что бы там не появилась информация о номере школы, домашний адрес, номер мобильного телефона, фотографии документов и тд.

Так же необходимо следовать советам по безопасности: создавать сложные и разные для каждой учетной записи пароли, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, добавлять в друзья только тех с кем знакомы лично.

Организаторы образовательного проекта «Цифровой ликбез»  Минцифры РФ, Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с IT компаниями в РФ. Координатор проекта в Дагестане Минцифры РД.

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