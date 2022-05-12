В ближайшую субботу, 14 мая в актовом зале филологического факультета ДГУ пройдет Открытый студенческий форум Агульской молодёжи «Агул-2022».

Основной тематикой предстоящей встречи обозначен вопрос «Сохранение языка, культуры, традиций агульского народа и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения».

В работе форума, который стал ежегодной доброй традицией, примут участие учёные, общественные деятели, преподаватели вузов, а также представители молодёжного сообщества Агула.

В работе мероприятия примет участие Глава МО «Агульский район» Закир Каидов.

Начало мероприятия 14:00 ч.

Вход свободный.