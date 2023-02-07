Открыты горячие линии для российских туристов в Турции

По оперативной информации туроператоров и Посольства России в Турции, данных о пострадавших российских туристах в ходе землетрясения на юго-востоке страны не поступало.

Вместе с тем, в случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь». Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД России.

Горячая линия Ассоциации «Турпомощь»: +7 (499) 678 12 03, secretary@tourpom.ru.

Горячая линия ДСКЦ МИД России: + 7 (495) 6954545, dskc@mid.ru.

Источник: Минэкономразвития России