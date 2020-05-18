Открытое молодежное правительство республики помогает в борьбе с COVID-19

Открытое молодежное правительство республики активно участвует в борьбе с COVID-19. Молодые люди рядом с медицинским персоналом РИБ оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

Студенты-медики делают инъекции, ставят капельницы, следят за физиологическими показателями. Председатель ОМП РД Магомед Магомедалиев, находясь в «красной зоне» борьбы с инфекцией, отмечает, что многие граждане отнеслись без должной доли ответственности к инфекции и не соблюдали санитарно-эпидемиологические предписания и режим всеобщей самоизоляции.

Бороться за жизнь каждого пациента продолжают республиканские врачи, которые работают в несколько смен из-за большого количества инфицированных.

Именно это заставило представителей ОМП РД встать в один ряд с медработниками и оказать посильную помощь.