Открыто всенародное голосование конкурса «Учитель года России – 2022»! Голосование за лучшего учителя года продлится до 29 сентября.

Республику Дагестан на этом конкурсе представляет талантливый учитель русского языка и литературы Многопрофильного лицея № 14 г. Каспийска Петрова Олеся Васильевна.

Важен голос каждого из вас, просим проголосовать по ссылке https://vk.com/write-30558759

Выберите регион и предмет, который она преподает — русский язык.

Итоги подведут 1 октября в Тюмени на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022».