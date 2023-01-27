Открыто, не сглаживая углы

25 января на площадке РГВК «Дагестан» состоялась прямая линия с главой региона Сергеем Меликовым.

Комментируя это важное политическое событие в жизни республики, главный редактор республиканской газеты «Дербент» на азербайджанском языке, член Экспертного сообщества Тарлан Алекперов делится своим мнением: «Прямой эфир с Главой РД показал большое количество вопросов социальной сферы. Отрадно, что сам Сергей Меликов достаточно оперативно в реалиях нынешней ситуации объяснял и решал вопросы, которые накопились у населения республики за последнее время.

Наконец, кардинально четко решается вопрос переработки мусора, где ситуация за последний год стала катастрофической. В трех зонах будут созданы центры для сортировки и переработки мусора.

Достаточно четко прозвучала критика Главы Республики в рамках развития туризма, где были случаи, не соответствующие нормам.

Развитие горного туризма, где необходима огромная работа, также получила оценку главы региона.

Впрочем, конструктивность прямого эфира показала, что есть необходимость в данном методе общения руководства РД и населения».

Прямой разговор руководителя республики с простыми жителями региона показал высокий уровень доверие народа к власти. Глава региона, общаясь со своим народом напрямую, открыто говорил о проблемах, озвучивал поступившие от людей острые вопросы, нисколько не сглаживая их остроту.

Итоги онлайн-общения Сергея Меликова с гражданами подтверждение тому, что в Дагестане на сегодня реализуется ряд масштабных проектов федерального и регионального уровней с вовлечением в них муниципалитетов. И претворение их в жизнь создадут для дагестанцев комфортную и доступную жизненную среду.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»