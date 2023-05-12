Открытие Стелы Памяти героям СВО

Важным мероприятием празднования Дня Победы 9 мая в Тарумовском районе, в районном центре, стало открытие стелы Памяти воинам, погибшим на защите рубежей Отечества в зоне СВО: Абдуле Асайциеву, Андрею Ахлаури, Касымжану Нурмуханову, Шамилю Магомедову, Сергею Полетаеву, Рамазану Рамазанову, Олегу Неоменко.

«Спасибо за память о наших детях. Боль в моем сердце поселилась навечно, но я живу этой памятью. Хочу пожелать Победы и чтобы все ребята вернулись домой живыми!», — сказала Анна Ахлаури из Кочубея, мама Андрея Ахлаури.