Открытие новой ветлаборатории состоялось в Бабаюрте

Символическую красную ленту на открытии перерезал инициатор строительства объекта — премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Основная деятельность лаборатории — проведение диагностических исследований, своевременное выявление инфекционных и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных, в том числе сальмонеллеза, пастереллеза, бруцеллеза и др.

В обслуживаемой лабораторией зоне находятся 400 тыс. мелкого рогатого скота и 116 тыс. крупного рогатого скота.

На строительство лаборатории направлено 32 млн рублей и еще около 40 млн рублей на оборудование.