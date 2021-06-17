Общество

Открытие Межрегионального экспертного форума «Северный Кавказ — 2030: развитие территорий» состоялось в ДГТУ

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На базе ДГТУ начал работу Межрегиональный экспертный форум «Северный Кавказ 2030: развитие территорий», основной целью которого является комплексный анализ состояния экономики субъектов федерального округа и актуализация стратегии развития регионов. В открытии мероприятия, инициатором которого выступил Консорциум вузов Северного Кавказа, принял участие первый вице-премьер РД Нюсрет Омаров. По словам первого заместителя Председателя Правительства РД, муниципалитеты республики разнообразны как по уровню развития, так и по рельефным характеристикам, что обусловливает необходимость индивидуального подхода к их развитию. Также в рамках форума состоялось обсуждение социально-экономических вопросов развития субъектов СКФО. Здесь особое внимание было уделено формированию человеческого капитала, развитию инноваций, экспертного и аналитического сопровождения процессов принятия управленческих решений.

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