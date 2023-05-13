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Открытие мемориальной доски в память о погибшем участнике СВО Рустаме Митарове состоялось в школе № 1 города Каспийска

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Вчера, 12 мая, в школе №1 города Каспийска состоялось открытие мемориальной доски Герою, погибшему в ходе проведения спецоперации на Украине.

Мероприятие было приурочено к увековечению памяти Рустама Митарова — участника специальной военной операции, который трагически погиб в ходе выполнения воинского долга в июле прошлого года. Отметим, что боец также являлся выпускником данного образовательного учреждения. Открылось мероприятие с вступительной торжественной речи заместителя главы Каспийска Казбека Демирова.

«Безусловно, обучаясь в этой школе он и не думал, что память о нем навечно останется в наших сердцах, и каждый учащийся будет приходить и гордиться, что учится в одной школе с Героем», — рассказывает заместитель главы города Каспийска Казбек Демиров.

Кроме того, почетными гостями мероприятия стали: заместитель председатель собрания депутатов г.Каспийска Аза Алиева, военный комиссар Марат Пашаев, председатель союза «Женщины Дагестана» Интизар Мамутаева, а также родные и близкие погибшего.

«Закончив школу, он принял решение уйти добровольцем. Будем всегда помнить его таким же отзывчивым и добрым. Пусть память всегда останется не только на этом камне, но и в наших сердцах», — рассказывает дядя Рустама Митарова Физули Митаров.

А также со словами поддержки ко всем присутствующим обратилась председатель союза «Женщины Дагестана» Интизар Мамутаева. Она отметила, что память о Рустаме никогда не покинет нас, пока мы будем помнить и чтить его подвиг.

«Скорбим мы все женщины по тем, кто ушёл от нас защищая Родину и честь. Чтоб никто побеспокоил наш покой и мирное небо над головой», — отмечает председатель союза «Женщины Дагестана» Интизар Мамутаева.

Стоит подчеркнуть, что украсили данную церемонию патриотические стихи от воспитанников школы №1. Завершилось мероприятие торжественным открытием мемориальной доски памяти и возложением цветов к ней.

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